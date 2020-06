Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Aggressiver Fahrraddieb und Randalierer in Gera

Aggressiv unterwegs

Ein 41-Jähriger musste die Polizeibeamten am Freitag auf die Dienststelle begleiten, nachdem er ihnen gegenüber aggressiv wurde und sich nicht beruhigen ließ. Passanten hatten den Mann gemeldet, der zuvor im Bereich der Haltestelle Leipziger Straße Passanten anspuckte, schlug und sich an deren Fahrrädern zu schaffen machte.

Die Beamten versuchten mit ihm zu reden, doch der Mann verhielt sich aggressiv und ließ sich nicht beruhigen. Gleichzeitig kam heraus, dass das Fahrrad, was er bei sich hatte, gar nicht ihm gehörte und als gestohlen gemeldet war. Der Mann wurde in Gewahrsam genommen und musste mit auf die Dienststelle.

Randalierer aufgefunden

Ein 22- und ein 23-Jähriger wurden nach einem Zeugenhinweis von Polizeibeamten am frühen Sonntagmorgen an der Haltestelle Thüringer Straße angetroffen. Sie hatten zuvor die Glasscheiben am Wartehäuschen zerstört. Der Ältere der beiden trug Schnittwunden an Kopf und Händen davon und musste medizinisch versorgt werden.

Beide müssen sich nun wegen Sachbeschädigung verantworten.

