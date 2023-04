Aggressiver Motocrossfahrer bedrängt Ehepaar im Wald

Meiningen. Die Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen sucht nach einem Motocrossfahrer, nachdem er ein Ehepaar in einem Wald nahe der Henneburg unter anderem bedrängt hatte.

Diesen gemeinsamen Waldspaziergang werden eine 72-Jährige und ein 75-Jähriger so schnell nicht mehr vergessen. Am Freitagnachmittag (21.04.2023) war das Ehepaar im Wald nahe der Henneburg auf einem Spaziergang unterwegs, als an den beiden ein Motocrossfahrer auf seiner Maschine vorbeifuhr.

Laut Angaben der Polizei war an dem Motorrad kein Kennzeichen angebracht, weshalb der 75-Jährige ein Foto machte. Das gefiel dem Motocrossfahrer überhaupt nicht, denn er setzte seine Maschine zurück und fuhr frontal auf das Ehepaar zu. Kurz vor den beiden wich er ihnen jedoch im letzten Moment aus und setzte anschließend seine Fahrt bis zu dem abgestellten Auto der beiden fort. Hier entfernte der noch unbekannte Mann die Reifenventile der Räder auf der Beifahrerseite und flüchtete damit im Anschluss unerkannt.

Der Motocrossfahrer trug demnach einen blau-weißen Helm und ein schwarzes O'Neill Oberteil. Er fuhr auf einer grün-weißen Maschine, vermutlich eine Kawasaki. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum Kradfahrer geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden.

