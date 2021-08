Großes Polizei- und Feuerwehraufgebot nach vermeintlichem Motorradunfall

Altenbeuthen Selbst ein Rettungshubschrauber kam im Kreis Saalfeld-Rudolstadt am Mittwoch zum Einsatz, doch von Verletzten oder einem Unfall fehlte jede Spur. Das ist passiert.

Ein Großaufgebot an Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr dürfte am Mittwochnachmittag in Altenbeuthen für Aufsehen gesorgt haben.

Hintergrund war laut Polizei die Auslösung eines Fahrzeugnotrufes, wonach sich im Bereich Drognitz/ Altenbeuthen ein Verkehrsunfall mit einem Motorrad ereignet haben sollte. Da die ortsansässigen Kräfte nicht fündig wurden, startete zusätzlich der Polizeihubschrauber, um die möglicherweise verletzte Person ausfindig zu machen.

Großer Polizeieinsatz über mehrere Stunden

Nach mehreren Stunden Absuche mit zahlreichen Untestützungskräften wurde nach umfangreichen Abfragemaßnahmen bekannt, dass eine 40-Jährige mit ihrem Motorrad am Abzweig Altenbeuthen mit ihrem Motorrad zu Fall kam, sodass die Motorrad-Software unbemerkt ein Notrufsignal an die nächste Rettungsleitstelle sendete.

Da die Motorradfahrerin jedoch unverletzt war, setzte sie ihre Fahrt, unwissend des Notrufabganges, in Richtung eines nahegelegenen Campingplatzes fort. Schließlich entspannte sich aufgrunddessen die Lage nach rund drei Stunden unklarer Absuche und die Beamten und Feuerwehrkameraden rückten ab.

