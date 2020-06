Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Altenburg: Polizei zwei Mal zum Einsatz gerufen – Gartenlaube abgebrannt

Altenburg: Doppelt wegen Betrunkenem ausgerückt

Die Polizei wurde Donnerstag in die Albert-Levy-Straße in Altenburg gerufen, weil dort ein offensichtlich stark betrunkener Mann mit einer Eisenstange hantierte. Besorgte Anwohner vermuteten, dass er damit geparkte Autos beschädigen würde und riefen die 110.

Die angerückten Beamten konnten jedoch keine strafrechtliche Relevanz feststellen und gingen wieder. Wenig später mussten sie aber erneut ausrücken. Selbiger angetrunkener 35-jähriger Mann wurde mit einem waffenähnlichen Gegenstand in der Hand beobachtet. Personen in unmittelbarer Nähe fühlten sich von seinem Verhalten bedroht.

Die Beamten nahmen den Alkoholisierten mit in Gewahrsam.

Meuselwitz: Gartenlaube nieder gebrannt

Donnerstagmittag wurde die Feuerwehr zu einem Brand in die Gartenanlage Gänsehals in Meuselwitz gerufen. Als die Kameraden anrückten, stand eine Gartenlaube bereits voll in Flammen.

Die Feuerwehr löschte den Brand und die Polizei nahm die Ermittlungen zur Brandursache auf.

Altenburg: Ohne Fahrerlaubnis aber mit Alkohol unterwegs

Freitag gegen 1 Uhr kontrollierten Beamte in der Altenburger Brockhausstraße einen 34-jährigen Ford-Fahrer. Ein Atmenalkoholtest zeigte erheblichen Alkoholeinfluss mit 1,62 Promille. Einen gültigen Führerschein konnte der Mann zudem nicht vorweisen.

weitere Polizeimeldungen:

Mit zwei Promille durch Bad Köstritz – Randale auf dem Schulgelände

Schwerer Unfall in Rudolstadt