Die Polizei in Thüringen warnt vor falschen Polizisten, die an Haustüren klingeln.

Sömmerda. Zwei falsche Polizisten klingelten am Montagnachmittag an einer Haustür im Landkreis Sömmerda. In diesem Zusammenhang warnt die Polizei vor dieser Betrugsmasche.

An der Haustür geklingelt – Echte Polizei warnt vor falschen Polizisten in Thüringen

Zwei unbekannte Männer klingelten am gestrigen Montagnachmittag an einer Haustür im Landkreis Sömmerda. Als ein Mann öffnete, gaben sich als Polizisten aus. Demnach trugen die beiden schwarze Jacken mit der Aufschrift „Polizei“.

Sie sollen dem Mann erzählt haben, dass es in der jüngeren Vergangenheit in dieser Region von Thüringen vermehrt zu Einbrüchen gekommen sei. Deshalb wollten sie von ihm wissen, ob sich im Haus Bargeld oder andere Wertgegenstände befinden würden. Da sich die beiden nicht ausweisen konnten, ließ der Mann sich nicht auf ihr falsches Spiel ein, woraufhin die beiden in einem silberfarbenen Pkw vom Typ Skoda davon fuhren.

Um wen es sich bei den Betrügern handelt, konnte die echte Polizei bis jetzt nicht ermitteln. In diesem Zusammenhang weist sie aber darauf eindringlich hin, niemals eine Auskunft über Vermögenswerte weder an der Haustür noch am Telefon zu äußern. Die echte Polizisten könne sich jederzeit korrekt ausweisen. Sollten man dennoch Zweifel haben, dürfe man zu jeder Zeit bei der richtigen Polizei anrufen und der Sache auf den Grund gehen.