An der Supermarktkasse: Mann verletzt 59-Jährige mit Einkaufswagen

Bad Blankenburg. In Bad Blankenburg attackierte ein Mann an der Kasse eines Supermarktes eine Frau mit seinem Einkaufswagen. Die 59-Jährige wurde verletzt.

In einem Supermarkt in Bad Blankenburg im Kreis Saalfeld-Rudolstadt hat am Freitagvormittag ein Mann eine Frau mit einem Einkaufswagen verletzt.

Nach Angaben der Polizei wartete eine 59-Jährige an der Kasse an der Corona-Haltelinie, als ein polizeibekannter 70-Jähriger ihr seinen Einkaufswagen in den Rücken rammte. Der Mann habe sich Platz verschaffen wollen, um seine Waren auf das Band zu legen.

Als die Frau ihn darum bat, das Auffahren zu unterlassen, sei die Situation eskaliert. Der 70-Jährige beleidigte die Frau und rammte ihr diverse Male seinen Einkaufswagen in den Rücken, wodurch die 59-Jährige mit weiteren Kunden kollidierte und verletzt wurde.

Die Polizei sucht nach Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt liefern können.

