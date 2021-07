Angeblich Angehörige in Unfall verwickelt - Wieder vermehrt Anrufe von falschen Polizisten in Weimar und Jena

Weimar/Jena Wieder haben sich in Thüringen Betrüger am Telefon als Polizisten ausgegeben und mit einer perfiden Betrugsmasche versucht, Geld zu ergaunern.

Der Polizei in Jena wurden am Dienstag gleich vier Fälle von versuchten Betrug gemeldet. Wie die Polizei am Mittwoch informierte, hätten sich die Betrüger am Telefon als Polizeibeamte ausgegeben und informierten, dass Familienangehörige einen schweren Unfall verursacht hätten, selber verunglückt seien oder gar in Haft sitzen würden und verlangten Geld. Alle Anrufer bemerkten den Schwindel jedoch und informierten die Polizei. Geld erlangte keiner der Betrüger.

Auch in Weimar habe es am Dienstag zahlreiche Anrufe gegeben bei Weimarer Einwohnern, in denen ihnen von angeblichen Polizisten, Staatsanwälten oder Ärzten mitgeteilt wurde, dass nahe Familienangehörige in einen schweren Unfall verwickelt wären, eine dringende kostenintensive medizinische Behandlung bräuchten oder sich in einer sonstigen misslichen Lage befänden.

Jede der Geschichten endete damit, dass der Angerufene dringend eine meist fünfstellige Geldsumme aufbringen solle, damit die Gefahr von dem Sohn, der Tochter, der Enkelin oder der Cousine abgewendet werden könne. Bisher sei kein Fall bekannt, bei denen die Betrüger erfolgreich an Geld gekommen seien, hieß es von der Polizei.

Bereits in der letzten Woche hat es in Thüringen mehrere dieser Betrugsversuche gegeben. In einem Fall waren die Betrüger leider erfolgreich.

Die Polizei rät weiterhin: Bleiben Sie wachsam. Hinterfragen Sie jedwede Information und tauschen Sie sich mit Bekannten, Familienangehörigen oder der hiesigen Polizeidienststelle nach solch einem Anruf aus. Verabreden Sie sich in keinem Fall mit dem Anrufer zu einer Geldübergabe.