Angebliche Handwerker versuchen Rentnerin im Ilm-Kreis übers Ohr zu hauen

Dornheim. Für eine Arbeit, die sie gar nicht wollte, verlangten drei Männer einen völlig überzogenen Preis von einer Frau in Dornheim.

Angebliche Handwerker haben in Dornheim (Ilm-Kreis) auf dem Grundstück einer älteren Frau etwas repariert, obwohl die Frau das nicht wollte, und dann einen völlig überhöhten Preis verlangt.

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilt, erschienen am Mittwoch gegen 13.25 Uhr drei unbekannte Männer mit einem dunklen Transporter auf dem Grundstück der 71-Jährigen. Die Männer gaben an, Reparaturarbeiten ausführen zu wollen.

Obwohl die Frau das nicht wollte, arbeiteten die drei Männer kurz an einer Dachrinne. Für den zehnminütigen Arbeitsaufwand forderten die Männer 800 Euro.

Die Frau übergab ungefähr 100 Euro und verständigte die Polizei. Die Männer verschwanden in unbekannte Richtung.

Die Polizei warnt vor dieser Betrugsmasche. Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen, überreichen Sie kein Geld und verständigen Sie umgehend die Polizei. Hinweise zum Fahrzeug oder den Tätern nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0044730/2022) entgegen.