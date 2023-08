Angler fischt bei Mühlhausen Maschinenpistole aus Stausee

Mühlhausen. Statt einem dicken Fisch hatte ein Mann bei Mühlhausen eine verrostete Waffe an der Angel.

Schuhe oder Schatzkisten, am liebsten natürlich Fisch, eigentlich alles hätte ein Angler wahrscheinlich lieber aus dem Stausee bei Sambach, nahe Mühlhausen, gezogen, als die Schusswaffe, an die sich sein Haken am Sonntag verfangen hatte.

Wie die Polizei in ihrer Meldung schreibt, war die Maschinenpistole stark verrostet. Sie ist nun für weitere Untersuchungen an die Waffenbehörde des Unstrut-Hainich-Kreises übergeben worden.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.