In einem für Angler beliebten See zwischen Remda und Breitenheerda im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt ist ein Angler untergegangen.

Remda. Ein Angler ist in einem See im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt untergegangen. Mit Booten, Tauchern und einem Hubschrauber wurde nach dem Mann gesucht.

Angler geht in See unter und stirbt

In einem für Angler beliebten See zwischen Remda und Breitenheerda im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt ist Sonntagabend ein Angler untergegangen. Der Mann wurde noch am Abend tot aus dem Gewässer geborgen.

Er sei im Wasser unterwegs gewesen und kurze Zeit später plötzlich verschwunden. Ein Zeuge informierte die Rettungskräfte.

Mit Rettungsboote Gewässer abgesucht

Möglicherweise sei der Mann aufgrund gesundheitlicher Probleme zu Fall gekommen. Mit Rettungsbooten wurde alles abgesucht.

Neben zahlreichen Feuerwehren war auch ein Notarzt mit Rettungswagen im Einsatz. Auch die Tauchergruppe der Berufsfeuerwehr Gera wurde angefordert.

Ein Polizeihubschrauber unterstützte die Suche aus der Luft.

Brand in Treffurt: Frau geht in Wohnung zurück und damit in den Tod

Weitere Blaulichtmeldungen für Thüringen