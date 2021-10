Anzeigen nach Fahrübung in Marlishausen

Marlishausen. Eine 17-Jährige war ohne Führerschein unterwegs. Auch ihrem Beifahrer kommt das nun teuer zu stehen.

Während einer Streifenfahrt in Marlishausen fiel den Beamten ein Volkswagen Caddy ins Auge, der auf dem Wirtschaftsweg von Dornheim nach Alkersleben fuhr. Sie hielten den Wagen zur Kontrolle an, woraufhin sowohl Fahrerin als auch Beifahrer ausstiegen und vor den Augen der Polizei die Plätze wechselten, heißt es in der Polizeimeldung. Der nun auf dem Fahrersitz sitzende 19-Jährige zeigt den Polizeibeamten freundlich seinen Führerschein und den Fahrzeugschein, jedoch konnte die zuvor gefahrene 17-Jährige keinen Führerschein vorweisen.

Nach ihren Angaben war sie nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und gerade dabei die Fahrschule zu machen. Gegen die 17-Jährige wird nun wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis ermittelt. Welche Konsequenzen ihre Übungsfahrt sonst noch mit sich führen wird sich zeigen. Ihr 19-Jähriger Begleiter muss sich wegen Ermächtigen zum Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten.

