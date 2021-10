Apolda: Verbotenes Parken offenbart Haftbefehl beim Falschparker

Apolda. Diese und weitere Polizeimeldungen für Apolda.

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag versuchten bislang unbekannte Täter einen Parkscheinautomaten im Gerichtsweg in Apolda aufzuhebeln. Die Täter mussten ohne Beute abziehen, verursachten jedoch einen erheblichen Sachschaden im vierstelligen Bereich, heißt es in einer Polizeimeldung.

Im gleichen Tatzeitraum wurde auf dem Parkplatz Am Schloss die Seitenscheibe eines Mercedes Sprinter eingeschlagen. Auch hier erlangten die Täter keine Beute. Die Polizei prüft einen Tatzusammenhang. Zeugen, die Hinweise zu den Taten angeben können, werden gebeten sich bei der Polizei zu melden unter der Telefonnummer 03641/ 811503.

Verbotenes Parken zeigt Haftbefehl

Am Samstag parkte ein 54-jähriger Mann in Apolda mit seinem Fahrzeug verbotenerweise im Halteverbot für einen Umzug. Vor Ort befindliche Polizeibeamten stellten fest, dass gegen den Mann ein Haftbefehl wegen einer nicht bezahlten Verkehrsordnungswidrigkeit vorlag. Der Mann konnte den Haftbefehl zwar gegen Zahlung der Strafe und der entstandenen Kosten abwenden, nun wartet jedoch bereits schon das nächste Bußgeld auf ihn.

Falscher Arzt am Telefon

Am Freitag nahmen Trickbetrüger telefonischen Kontakt zu einem 82-Jährigen aus Apolda auf und gaukelten diesem vor, dass er 27.000 Euro für die medizinische Behandlung seines Sohnes zahlen soll. Die Täter blitzten jedoch bei dem Geschädigten ab, da er die Betrugsmasche erkannte

Fahrer unter Drogen

Am Samstag flüchtete in Apolda ein Autofahrer vor einer Verkehrskontrolle. Der Fahrer konnte letztendlich fußläufig durch die Polizeibeamten gestellt werden. Der Grund der Flucht war schnell klar: Der Mann stand unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und musste sich in der Folge einer Blutentnahme unterziehen.

