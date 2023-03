Arbeitnehmer lassen sich Diesel-Diebstähle nicht gefallen und legen sich auf die Lauer

Mitarbeiter einer Firma in Ottendorf ertappten einen Dieseldieb auf frischer Tat. (Symbolbild)

Immer wieder wurde in einem Betrieb in Ottendorf Diesel gestohlen. Nun legten sich die Beschäftigten auf die Lauer – und hatten Erfolg.

Beschäftigte eines Betriebes in Ottendorf im Saale-Holzland-Kreis waren es leid, dass bei ihnen immer wieder Diesel gestohlen wurde. Sie legten sich am Samstag auf die Lauer – und hatten Erfolg, wie die Polizei am Sonntag berichtete.

In den späten Abendstunden sei ein verdächtiger Mann auf dem Betriebsgelände mit seinem Auto vorgefahren und habe es betankt – ebenso mehrere mitgebrachte Kanister. Die Betriebsangehörigen stellten den 42-Jährigen und hielten ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest.

Den gestohlenen Diesel musste der Mann da lassen, ein Strafverfahren wurde gegen den mutmaßlichen Dieb eingeleitet, so die Polizei.

