Attacke mit Fleischklopfer und Bierflasche: Verletzte bei Streit in Wohnung in Arnstadt

Arnstadt In Arnstadt ist am Freitagabend ein Streit zwischen zwei Männern eskaliert. Stark blutend rettete sich ein 28-Jähriger aus der Wohnung.

Am Freitagabend gegen 20.10 Uhr kam es in einer Wohnung in der Bahnhofstraße in Arnstadt zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern im Alter von 28 und 33 Jahren.

Zusammen mit einem 26-Jährigen hielten sie sich in der Küche der Wohnung des 33-Jährigen auf. Laut den Angaben der Polizei waren alle drei stark alkoholisiert - die Werte der späteren Atemalkoholtests lagen über 2,3 Promille.

28-Jähriger kam verletzt in ein Krankenhaus

Es kam dann zum Streit zwischen dem 28-Jährigen und dem 33-Jährigen. Der Ältere schlug dem Jüngeren mehrfach auf den Kopf und ins Gesicht. Dabei habe der 33-Jährige mitunter auch eine Bierflasche und einen Holzfleischklopfer verwendet.

Der 28-Jährige konnte sich stark blutend aus der Wohnung retten. Er kam verletzt in ein Krankenhaus. Auch der Wohnunginhaber habe bei der Auseinandersetzung Verletzungen erlitten. Die Polizei Arnstadt-Ilmenau hat die Ermittlungen aufgenommen.

