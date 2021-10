Auch Kind unter Schwerverletzten nach Verkehrsunfall im Ilm-Kreis

Werningsleben. In Werningsleben im Ilm-Kreis wurden bei einem Unfall vier Menschen, darunter ein siebenjähriges Kind, schwer verletzt.

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Donnerstag in Werningsleben. Ein Auto war hier an einer Kreuzung mit einem Transporter zusammengestoßen. Vier Menschen, darunter ein siebenjähriges Kind, erlitten dabei schwere Verletzungen. Es gab einen Großeinsatz für die freiwillige Feuerwehr und dem Rettungsdienst. Zum Einsatz kam auch ein Rettungshubschrauber.

Zum Einsatz kam auch ein Rettungshubschrauber. Foto: Vesselin Georgiev

Die Polizei kann derzeit noch keine Angaben zum Unfallhergang machen. Der Schaden wird von ihr auf rund 20.000 Euro geschätzt.