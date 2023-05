Auf Anlagebetrüger hereingefallen: 46-Jähriger verliert 14.000 Euro

Sömmerda. Ein gutgläubiger Anleger aus dem Landkreis Sömmerda hat insgesamt 14.000 Euro an Kriminelle überwiesen. Die Betrugsmasche mit angeblich hohen Renditen bei Anlagen in Kryptowährung ist weiterhin erfolgreich.

Ein 46-Jähriger ist im Landkreis Sömmerda auf Anlagebetrüger hereingefallen. Unbekannte Täter hatten den Mann im Zeitraum von Mitte März bis Anfang Mai angerufen. Diese gaukelten ihm vor, gewinnbringend in sogenannte Bitcoins zu investieren. Durch mehrere Überweisungen verlor der 46-Jährige so über 14.000 Euro an die unbekannten Betrüger.

Die Polizei rät: Seien Sie misstrauisch bei Angeboten, die "schnelles Geld" versprechen. Informieren Sie sich über die Anbieter, bevor Sie Ihr Geld überweisen. Geben Sie keine sensiblen Daten, wie Zugangsdaten zu Ihrem Online-Banking, preis.

Vor zehn Tagen erst hatte ein Erfurter über 300.000 Euro verloren - ebenfalls an Anlagebetrüger. Auch er hatte sein Erspartes in Kryptowährung investiert - vermeintlich.

