Auf Medikamente angewiesen: Mann aus dem Schwarzatal wird vermisst

Unterweißbach/Saalfeld Polizei sucht zum zweiten Mal innerhalb von sieben Monaten nach dem 54-Jährigen - was bisher bekannt ist

Das ist selbst für die Saalfelder Polizei ungewöhnlich: Obwohl der Mann schon seit über einer Woche vermisst wird, gibt die Landespolizeiinspektion (LPI) Saalfeld am Dienstagabend um 22.41 Uhr folgende Pressemeldung heraus: "Seit 9. Oktober 2023 ist der 54-jährige Steffen Weber aus Unterweißbach unbekannten Aufenthaltes. Herr Weber ist auf Medikamente angewiesen, ein Unglücksfall ist nicht auszuschließen. Herr Weber ist ca. 180 cm groß und schlank. Er hat hellbraune Augen und graue Haare. Er sieht älter aus und hat eine ungepflegte Erscheinung. Meist trägt er eine Kopfbedeckung, zur Bekleidung ist nichts bekannt. Er führt vermutlich eine Reisetasche und eine Gitarre mit sich".

Ende März umfangreiche Suchmaßnahmen

Was nicht dabei steht: Der Mann aus Unterweißbach beschäftigt zum zweiten Mal innerhalb von sieben Monaten die staatlichen Behörden. Bereits Ende März hatte die Saalfelder Polizei nach dem damals angeblich noch 1,86 großen und ca. 80 kg schweren Steffen Weber gesucht. Und das mit durchaus großem Aufwand: Umfangreiche Suchmaßnahmen liefen in Unterweißbach und Sitzendorf mit Unterstützung von Personenspürhunden, zahlreichen Einsatzkräften sowie der Feuerwehr.

Eine Spaziergängerin hatte zuvor am Ufer der Schwarza Bekleidung aufgefunden, die im Laufe der Ermittlungen dem Vermissten zugeordnet werden konnte. Seinerzeit war auch ein Porträtfoto des Vermissten veröffentlicht worden. Am Nachmittag des Tages, an dem die Öffentlichkeitsfahndung anlief, wurde er wohlbehalten in Sitzendorf angetroffen.

Polizei bittet dringend um Zeugenhinweise

Auch diesmal bittet die Polizei in Saalfeld um Unterstützung bei der Suche nach dem seit dem 9. Oktober vermissten Mann. Hinweise sind bitte zu richten an die Kripo in Rudolstadt unter Telefon 03672/417-1464 oder jede andere Polizeidienststelle.