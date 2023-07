Auf Polizeigelände in Nordhausen: Mann unter Drogen- und Alkoholeinfluss stiehlt E-Bike

Nordhausen Augerechnet vom Polizeigelände in Nordhausen hat ein Mann ein E-Bike gestohlen. Weit kam er allerdings nicht.

Ein Polizist hat am Samstagmorgen in Nordhausen nicht schlecht gestaunt, als er gegen 4.50 Uhr jemanden aus dem Inneren des Fahrradkäfigs vor der Liegenschaft am Darrweg herausklettern sah. Der junge Mann setzte sich dann auf ein Fahrrad und fuhr in Richtung Zeppelinbrücke davon, wie die Polizei am Sonntagmorgen mitteilte.

So weit konnte der Fahrradfahrer allerdings nicht fahren, da er wegen "einer Gehwegvermessung eine weitere Strecke zurücklegen" musste, so die Polizei. Der Grund hierfür stand kurze Zeit später fest – der Herr hatte dem Alkohol erheblich zugesprochen.

Ein Vortest habe einen Wert von 1,89 Promille ergeben. Zudem verlief ein Drogenvortest noch positiv. Wie sich dann noch herausstellte, handelte es sich bei dem Gefährt des jungen Mannes um ein E-Bike, das er gerade aus dem Fahrradkäfig entwendet hatte.

Zur Begründung gab er an, dass er einfach nicht mehr laufen wollte. Laut Polizeibericht darf sich der Nordhäuser nun einerseits wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und andererseits im besonders schweren Fall des Diebstahls verantworten.

