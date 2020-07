Geraberg. Drei Jugendliche hatten es auf Straßenschilder Gerabergs abgesehen. Mitten in der Nacht montierten sie diese ab, wurden dabei allerdings beobachtet.

Auffälliger Diebstahl: 18-Jährige laden Straßenschilder in ihr Auto

Ein aufmerksamer Zeuge aus Geraberg rief in der Nacht auf Donnerstag die Polizei, weil er mehrere Personen in der Bahnhofstraße beobachtet hatte, die sich Handschuhe angezogen und etwas in ihr Auto geworfen hatten. Sie verhielten sich derart verdächtig, dass er zum Telefonhörer griff.

Mit einer genauen Beschreibung konnte das Fahrzeug schließlich in Suhl gefunden werden. Die drei 18-jährigen Insassen hatten tatsächlich abmontierte Straßennahmensschilder geladen und müssen sich nun wegen Diebstahls verantworten.

