Aufgemotztes Moped, Fahrer unter Alkoholeinfluss und Auto beschmiert

Weimar/ Sachsenhausen/ Kranichfeld. Das sind die Polizeimeldungen für Weimar und das Weimarer Land.

Am Sonntagnachmittag verlor in einer Linkskurve ein 19-Jähriger die Kontrolle über sein Moped. Er war aus Richtung Liebstedt kommend in Sachsenhausen unterwegs. Er stürzte und rutschte über die Fahrbahn. Dabei verletzte er sich und musste ins Krankenhaus gebracht werden, heißt es in der Polizeimeldung. Bei der Unfallaufnahme stellte die Polizei fest, dass der junge Mann keine entsprechende Fahrerlaubnis besaß und das Moped zudem bauliche Veränderungen aufwies, heißt es weiter.

E-Scooter-Fahrer unter Alkohol- und Drogeneinfluss in Weimar und Kranichfeld

Der Fahrer eines Kleinkraftrades kam Sonntagnachmittag in der Weimarer Schwanseestraße eine Verkehrskontrolle. Ein Test zeigte, dass er unter Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Für ihn ging es zur Blutabnahme ins Klinikum.

Selbes gilt für einen E-Scooter-Fahrer, der am Abend des 3. Oktober in der Carl-August-Allee angehalten wurde. Gegen 19.25 Uhr wurde bei einem E-Scooter-Fahrer in Kranichfeld ein Atemalkoholwert von 0,82 Promille gemessen. Er war in der Alexanderstraße unterwegs.

Einen Sachschaden in Höhe von 2000 Euro hinterließen unbekannte Täter am Kastenaufbau eines Autos in der Zeit zwischen 1. und 3. Oktober. Der in der Weimarer Bertuchstraße geparkte Wagen wurde von beiden Seiten mit bunten Farben großflächig besprüht.

Bad Sulza: Briefumschlag mit Bargeld gestohlen

Erst später bemerkte ein 82-Jähriger, dass ihm ein Briefumschlag mit 4000 Euro gestohlen worden war. Der Herr, der schwerhörig ist, saß zum Tatzeitpunkt am Samstagvormittag in seinem Wohnzimmer in seiner Erdgeschosswohnung in der Naumburger Straße in Bad Sulza und sah fern.

