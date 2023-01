In das Haus konnten die Einbrecher nicht gelangen - der Anwohner hatte sie mit lautem Schreien in die Flucht geschlagen.

Aufmerksamer Anwohner vertreibt in Altenburg Einbrecher

Altenburg. Weil ein Anwohner Montagnacht Lärm im Haus hörte, wollte er nach dem Grund sehen. Vom Treppenhaus aus erspähte er zwei vermeintliche Einbrecher, die versuchten, in das Haus zu gelangen.

Vom nächtlichen Lärm im Haus geweckt, machte sich ein Anwohner aus der Albert-Einstein-Straße in Altenburg Montagnacht gegen 23.25 Uhr auf die Suche nach den Störenfrieden. Beim Blick ins Treppenhaus bemerkte er plötzlich zwei schwarz gekleidete Personen, die in das Mehrfamilienhaus einbrechen wollten. Der aufmerksame Zeuge schrie die vermeintlichen Einbrecher an und verscheuchte sie aus dem Haus.

Die Polizei fahndete nach den beiden Tätern, konnte sie jedoch nicht aufspüren. Die Altenburger Polizei (Telefonnummer: 03447/4710) ermittelt nun zum Geschehen und sucht nach Zeugen.

So können die Täter beschrieben werden:

schwarz gekleidet

maskiert

ungefähr 1,80 Meter groß

vermutlich Männer

