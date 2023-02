Aus Wut auf kaputten Ticketautomaten verletzt Fahrgast eine Zugbegleiterin in Südthüringen schwer

Am Montagmorgen wurde in Südthüringen eine Zugbegleiterin von einem wütenden Fahrgast gefährlich verletzt. (Symbolbild)

Zella-Mehlis/Wernshausen. Schwer verletzt hat ein 31-jähriger Fahrgast eine Zugbegleiterin am Montagmorgen in Südthüringen. Aufgrund eines kaputten Ticketautomaten hatte er keine gültige Fahrkarte und wurde wütend über die Strafzahlung.

Eine Zugbegleiterin in Südthüringen gefährlich verletzt hat ein 31-jähriger Fahrgast am Montagmorgen. Die Zugbegleiterin der Süd-Thüringen-Bahn war nach Angaben der Polizei auf der Strecke zwischen Wernshausen und Zella-Mehlis unterwegs.

Am Haltepunkt ,Schmalkalden-Fachhochschule' versuchte der Mann ein Ticket am Automaten in der Bahn zu lösen, was aus technischen Gründen nicht möglich war. Die Zugbegleiterin stellte dem 31-Jährigen eine Fahrpreisnacherhebung aus. Das ist eine Rechnung über ein erhöhtes Beförderungsentgelt von 60 Euro.

Der 31-Järhige reagierte drauf laut Aussagen der Frau aggressiv und verneinte, den Betrag zahlen zu wollen. Die Zugbegleiterin erklärte ihm daraufhin die Möglichkeit, sich später wegen der Fahrpreisnacherhebung an das Kundencenter wenden zu können.

Die Frau ging in Richtung der Spitze der Bahn und wollte die Tür schließen, als der 31-Jährige die Tür gewaltsam zudrückte, und sie sich dabei an zwei Fingern verletzte. Auf Grund der Schmerzen musste sie einen Arzt aufsuchen. Die Bundespolizei ermittle nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung.

