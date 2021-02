Ausgebrannter Lkw bei Bergung auseinandergebrochen – Fahrspur nach 17 Stunden wieder frei

Erfurt. Die Bergung des gestern auf der A4 in Flammen aufgegangenen Lkw dauerte bis in die heutigen Morgenstunden.

Nach dem Brand eines Lkw auf der A4 bei Erfurt am Mittwochmittag, konnte die Fahrbahn erst am frühen Donnerstagmorgen wieder für den Verkehr freigegeben werden.

Die Bergung des ausgebrannten Lkw-Wracks dauerte laut Polizei bis nach 5 Uhr. Der Auflieger war demnach beim Versuch, ihn von der Fahrbahn zu heben, auseinandergebrochen.

Abschleppdienst muss Kran einsetzen

Der Abschleppdienst musste deshalb weitere Fahrzeuge und einen Kran hinzuziehen. Außerdem mussten Mitarbeiter der Autobahnmeisterei durch den Brand entstandene Fahrbahnschäden reparieren.

Die betroffene Fahrbahn konnte am Donnerstag gegen 5.30 Uhr wieder freigegeben werden. Nach der stundenlangen Vollsperrung am Mittwochmittag hatte sich ein mehrere Kilometer langer Stau gebildet. Um 13.40 Uhr am Mittwoch konnte der Verkehr in Richtung Frankfurt wieder fließen, etwa eine Stunde später konnte eine Spur in Richtung Dresden für den Verkehr freigegeben werden.

Lkw fing vermutlich an der Hinterachse Feuer

Der Sattelzug war am Mittwochmittag auf der A4 zwischen dem Erfurter Kreuz und der Anschlussstelle West in Richtung Dresden in Flammen aufgegangen.

Die Ursache für das Feuer ist noch nicht abschließend geklärt. Vermutlich war der Brand an der Hinterachse ausgebrochen, so dass ein technischer Defekt wahrscheinlich zur Hitzeentwicklung geführt hatte. Der Sattelzug hatte Farben und Lacke geladen.

Der 34-jährige Lkw-Fahrer konnte selbstständig aus dem Führerhaus aussteigen, nachdem er den Sattelzug auf den Standstreifen gelenkt hatte. Er blieb laut Polizei unverletzt.

