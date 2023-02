Außer Rand und Band: Mann schlägt nach Streit auf Auto seiner Mutter ein

Die 17-jährige Freundin beschloss während des Streits, in das Auto ihrer Schwiegermutter einzusteigen. Ihr 29-jähriger Freund war da ganz offensichtlich anderer Meinung: Er schlug Front- und Seitenscheibe ein.

Kölleda. Der Streit eines Pärchens im Landkreis Sömmerda ist völlig eskaliert - so sehr, dass ein 29-Jähriger auf das Auto seiner Mutter eingeschlagen hatte.

Sonntagabend ist der Streit eines Pärchens in Kölleda aus dem Ruder gelaufen.

Im Laufe der Auseinandersetzung hatte sich eine 17-Jährige dazu entschlossen, in das Auto ihrer Schwiegermutter in spe einzusteigen. Ihr 29-jähriger Freund war davon wenig begeistert, so dass er auf Front- und Seitenscheibe einschlug, die sodann durch die Schläge zerstört wurden. Dem nicht genug, sprang der betrunkene Mann auf die Motorhaube eines vorbeifahrenden Mercedes und beschädigte diesen ebenfalls.

Der entstandene Schaden wird auf ungefähr 3000 Euro geschätzt.

