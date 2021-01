Als eine 43-Jährige am Donnerstagmorgen in Jena am Holzmarkt aus der Straßenbahn stieg, trat sie einem Mann vor ihr ausversehen in die Hacken.

Laut Polizei konnte die Frau sich dafür noch nicht einmal entschuldigen, da hatte der Mann ihr unvermittelt in Gesicht geschlagen. Die 43-Jährige erlitt dabei Verletzungen im Gesicht, die medizinisch betreut werden mussten.

Passend zum Thema