Auto-Anhänger von Schafweide im Landkreis Greiz gestohlen

Oberndorf. Unbekannte haben einen Auto-Anhänger von einer Schafweide im Landkreis Greiz gestohlen. Ein Zeitfenster von zwei Stunden reichte den Dieben.

Nur zwei Stunden stand ein Auto-Anhänger am Sonntag auf einer Schafweide in Oberndorf bei Kraftsdorf, bis die Diebe auf ihn aufmerksam wurden. In der Zeit von 16 bis 18 Uhr stahlen die Täter den abgestellten Anhänger (Marke Saris) mit Greizer Kennzeichen und fuhren mit diesem in unbekannte Richtung davon.

Der 48-jährige Eigentümer des Gefährts bemerkte am Montag den Diebstahl und informierte daraufhin die Geraer Polizei. Diese ermittelt zum Tatgeschehen und sucht nach Zeugen.

