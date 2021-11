Auto eines 74-Jährigen in Triptis aufgebrochen und Vordersitze gestohlen

Triptis. Ein oder mehrere unbekannte Täter haben das Auto eines 74-Jährigen in Triptis aufgebrochen. Der entstandene Schaden beläuft sich auf 2000 Euro.

Unbekannte hatten es in der Zeit zwischen dem 27. Oktober und dem 4. November auf das Auto eines 74-Jährigen abgesehen, das auf einem Hinterhof in Triptis abgestellt war. Der in der Puschkinstraße geparkte Daimler-Benz in Schwarz ist auf noch unbekannte Weise aufgebrochen worden. Anschließend entnahmen der oder die Täter u.a. die beiden Vordersitze sowie Radio-und Navigationsgerät, so dass ein Schaden von rund 2000 Euro entstand.

Hinweise zu verdächtigen Personen nimmt die Polizei in Schleiz unter der Telefonnummer 03663/4310 entgegen.

