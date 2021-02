Bad Lobenstein Vom Fahrer eines in Bad Lobenstein ausgebrannten Autos fehlte am Donnerstagabend jede Spur. Bei der Suche war auch ein Hubschrauber zum Einsatz.

Auto fährt über Kreisverkehr und geht nach Unfall in Flammen auf - Fahrer flüchtet

Ein kurioser Verkehrsunfall ereignete sich am Donnerstagabend in einem Kreisverkehr nahe Bad Lobenstein. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr ein Auto geradeaus über den Kreisverkehr hinweg und krachte anschließend in eine Leitplanke.

Das Fahrzeug ging in Flammen auf und brannte völlig aus. Die Feuerwehr konnte das brennende Fahrzeug löschen. Vom Fahrer fehlte allerdings jede Spur. Er ist nach aktuellen Informationen auf der Flucht und wird von zahlreichen Einsatzkräfte gesucht (Stand 22 Uhr).

Nun soll auch noch ein Polizeihubschrauber an die Unfallstelle kommen und nach dem Fahrer suchen.

