Auto- gegen Radfahrer: Drei Verletzte bei Auseinandersetzung in Erfurt

Erfurt. Der Streit zwischen einem Auto- und einem Radfahrer ist in Erfurt völlig eskaliert. Am Ende gab es drei Verletzte und Anzeigen.

Bei einer Auseinandersetzung in Erfurt wurden am Dienstagabend in der Albrechtstraße drei Männer leicht verletzt. Wie die Polizei am Mittwoch informierte, wollte ein 31-Jähriger mit seinem Fahrrad einen Gehweg befahren. Die geöffnete Tür eines geparkten Autos hinderte ihn aber daran. Der Radfahrer schloss die Autotür, um weiterfahren zu können.

Dabei klemmte er den Arm eines 61-jährigen Mannes ein. Zwei Männer seien dazu gekommen und attackierten den Radfahrer mit Schlägen. Der Radfahrer biss und schlug daraufhin nach seinen Kontrahenten. Während der Auseinandersetzung wurden außerdem ein Handy und das Fahrrad beschädigt. Gegen die drei Streithähne wurde Strafanzeige erstattet.