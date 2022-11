Auto geht in Großheringen in Flammen auf und wird komplett zerstört

Großheringen. Weiterer Pkw in Mitleidenschaft gezogen. Kripo geht von technischem Defekt aus.

Ein Auto ist am Sonntagmorgen in Großheringen ausgebrannt, ein weiteres in Mitleidenschaft gezogen worden. Wie die Polizei am Montag berichtete, stand gegen 7 Uhr ein VW Touareg in Flammen. Aus dem Fahrzeug lief aufgrund des Brandes Benzin aus, dieses floss bergab zu einem geparkten Mercedes SLK, der ebenfalls zu brennen begann.

Der Mercedes sei letztlich nur leicht beschädigt worden. Der VW hingegen wurde vollständig zerstört, teilte die Polizei mit. Die Kripo Jena hat die Ermittlungen übernommen. Nach bisherigen Erkenntnissen werde von einem technischen Defekt ausgegangen.