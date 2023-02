Nicht richtig gesichert war am Donnerstag ein Opel in Apolda, der daraufhin gegen die Hauswand einer Bäckerei rollte. (Symbolbild)

Auto in Apolda macht sich selbstständig und fährt gegen Hauswand

Apolda. Ein Auto in Apolda ist am Donnerstagvormittag schlecht gesichert an einer Steigung abgestellt worden. Es rollte daraufhin gegen die Hauswand einer Bäckerei.

Wie wichtig es ist, immer die Handbremse kräftig anzuziehen, bemerkte am Donnerstag ein Opel-Fahrer in der Wilhelmstraße in Apolda. Gegen 11 Uhr meldete sich ein Mitarbeiter einer Bäckerei bei der Polizei, weil gerade ein Auto gegen seine Hauswand gerollt war.

Laut Polizeimeldung war das Auto an einer Steigung abgestellt, machte sich aber selbstständig und rollte rückwärts erst über einen Bordstein, auf den Gehweg und dann gegen die Hausfassade. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Den Sachschaden bezifferte die Polizei auf 1150 Euro.

