Auto kollidiert frontal mit Sattelschlepper - Postbotin von „fliegender“ Tasse getroffen

Ein 18-jähriger Skoda-Fahrer kam am Montagmorgen laut Polizei zwischen Tautenburg und Dorndorf-Steudnitz von der Fahrbahn ab und verletzte sich dabei leicht. Gegen 07:00 Uhr kam der junge Mann, kurz vor dem Ortseingang Steudnitz, nach rechts auf die Bankette. Aufgrund unangepasster Geschwindigkeit geriet er ins Schlingern und fuhr nach links in den Graben.

Postbotin leicht verletzt

Der Spruch: „Alles Gute kommt von Oben“ trifft nicht in allen Fällen zu, wie der am Montag bekanntgewordene Sachverhalt in Eisenberg beweist. Eine Postbotin war gegen 11:45 Uhr in der Marktgasse unterwegs, als aus einem offenen Fenster in der oberen Etage eine Tasse geflogen kam. Die Zustellerin wurde am Fuß getroffen und verletzte sich dabei leicht. Die vermeintliche Täterin konnte nicht mehr angetroffen werden. Nach Angaben einer Zeugin schien die Frau aber bereits in den Morgenstunden schon verschieden Gegenstände umher geworfen zu haben.

Auto kollidiert frontal mit Sattelschlepper

Ein Unfall zwischen einem Auto und einem Lkw ereignete sich am Montagnachmittag in Eisenberg. Eine 48-Jährige fuhr mit ihrem Auto die Klosterlausnitzer Straße stadtauswärts. Im Gegenverkehr befand sich ein Sattelzug. In einer leichten Linkskurve kam die Autofahrerin von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit dem entgegenkommenden Lkw, so die Polizei. Die Unfallverursacherin verletzte sich dabei und musste in ein Klinikum gebracht werden. Die Fahrerin des Sattelzuges blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, sie waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden.

