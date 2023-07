Auto kollidiert mit Bus: Zwei Schwer- und acht Leichtverletzte nahe Esperstedt

Esperstedt Im Kyffhäuserkreis hat sich am Donnerstag ein schlimmer Unfall ereignet. Zwei Frauen wurden schwer verletzt. Acht Personen erlitten zudem leichte Verletzungen.

Auf der Landstraße zwischen Esperstedt und Ringleben hat sich am Donnerstagmorgen ein schwerer Unfall ereignet. Bisherigen Ermittlungen zufolge geriet eine 19-jährige Autofahrerin, die in Richtung Esperstedt unterwegs war, mit ihrem Audi in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem entgegenkommenden Bus. Ein Transporter kam nicht mehr rechtzeitig zum Stehen und fuhr auf den Bus auf.

Rettungshubschrauber im Einsatz

Auch drei Schulkinder im Bus wurden bei dem Unfall verletzt. Foto: Silvio Dietzel

Die 19-Jährige und ihre einjährige 18-jährige Beifahrerin kamen schwer verletzt ins Krankenhaus. Acht Menschen, darunter drei Schulkinder im Alter von 13 und 14 Jahren sowie der Busfahrer und drei weitere Businsassen und der Fahrer des Transporters, erlitten leichte Verletzungen.

Der Sachschaden wird auf etwa 35.000 Euro geschätzt. Ein Rettungshubschrauber war an der Unfallstelle im Einsatz. Derzeit laufen die Ermittlungen zur Unfallursache an der Unfallstelle.

Anmerkung der Redaktion: In einer vorherigen Version dieses Artikels haben wir geschrieben, dass ein einjähriges Kind schwer verletzt wurde. Die Polizei hat ihre Angaben korrigiert. Es handelt sich um eine 18 Jahre alte Beifahrerin und nicht um eine einjährige Tochter.

