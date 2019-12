Weimar. Bei einem Unfall auf der A4 bei Weimar sind am Freitagnachmittag drei Menschen verletzt worden, darunter auch ein Kind. Zwei Fahrspuren mussten zeitweise gesperrt werden.

Auto kollidiert mit Leitplanke: Drei Verletzte bei Unfall auf A4 bei Weimar

Gegen 14.10 Uhr kam es am Freitag auf der Bundesautobahn 4, kurz nach der Anschlussstelle Weimar in Fahrtrichtung Frankfurt am Main, zu einem schweren Verkehrsunfall. Nach ersten Erkenntnissen kam ein Auto aus bisher ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab, kollidierte mehrfach mit der rechten Leitplanke und kam entgegengesetzt zur Fahrbahn zum Stehen.

Durch die Wucht des Aufpralls lösten die Seitenairbags des Fahrzeugs aus. Insgesamt wurden drei der vier Insassen verletzt, darunter ein Kind. Sie mussten mit Rettungswagen und einem Notarzt in ein Klinikum gebracht werden. Zufällig fuhr hinter dem Unfallfahrzeug ein Krankentransportwagen, so konnte sofort Erste Hilfe geleistet werden.

Zwei Fahrspuren während der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen gesperrt

Die Kameraden der Berufsfeuerwehr Weimar und der Freiwilligen Feuerwehr Weimar-Legefeld sicherten die Unfallstelle ab, stellten den Brandschutz und bereinigten die Fahrbahn von Trümmerteilen. Während der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen wurden zwei Fahrspuren gesperrt und der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Es bildete sich ein Rückstau von etwa zwei Kilometern.

Am Unfallfahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Er musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Die Höhe des Schadens ist derzeitig noch nicht bekannt.

Unfall auf A4 bei Weimar Unfall auf A4 bei Weimar Gegen 14.10 Uhr kam es am Freitag auf der Bundesautobahn 4, kurz nach der Anschlussstelle Weimar, zu einem schweren Verkehrsunfall. Foto: Stefan Eberhardt Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Unfall auf A4 bei Weimar Laut ersten Erkenntnissen kam der Fahrer mit seinem Auto von der Fahrbahn ab und kollidierte mehrfach mit der Leitplanke. Foto: Stefan Eberhardt Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Unfall auf A4 bei Weimar Von den vier Insassen des Autos wurden drei verletzt. Foto: Stefan Eberhardt Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Unfall auf A4 bei Weimar Während der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen wurden zwei Fahrspuren gesperrt und der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Foto: Stefan Eberhardt Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

