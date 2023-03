Auto kracht in Suhl in Wohnhaus - 58-Jähriger ins Krankenhaus eingeliefert

Suhl. Ein 58-Jähriger ist am Mittwoch in Suhl mit seinem Auto von der Straße abgekommen und direkt in der Fassade eines Wohnhauses gelandet.

Vermutlich wegen gesundheitlicher Probleme ist ein Autofahrer am Mittwoch laut Landespolizeiinspektion Suhl in der Meininger Straße in Suhl von der Fahrbahn abgekommen und in ein Wohnhaus gekracht.

Der 58-Jährige kam mit dem Rettungswagen ins Klinikum. Ein Abschleppdienst kümmerte sich anschließend um den Unfallwagen. Zum Unfallzeitpunkt waren die Bewohner nicht zu Hause. Die Polizei informierte den Eigentümer. Wie hoch der tatsächlich entstandene Sachschaden ist, muss noch geklärt werden.

