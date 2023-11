Auto landet im Gebüsch und eine Schwarzfahrt mit Folgen – die Meldungen der Polizei Erfurt

Erfurt Eine 63-Jährige hat einen Straßenbahn-Kontrolleur in Erfurt geschlagen. Diese und weitere Meldungen der Polizei.

Der Polizeibericht für Erfurt:

Auto im Gebüsch gefunden

Der vermeintliche Diebstahl eines Autos führte am Donnerstagnachmittag zum Einsatz der Erfurter Polizei. Eine 51-jährige Frau hatte den Notruf gewählt, da ihr Auto in der Innenstadt verschwunden war. Kurz darauf entdeckte sie es aber in einem Gebüsch wieder. Polizeibeamte stellten vor Ort keine Anhaltspunkte für eine Straftat fest. Vielmehr hatte die Frau vergessen, bei ihrem Kia die Handbremse anzuziehen, heißt es in der Mitteilung. So hatte sich das Auto schließlich selbstständig gemacht und war in ein Gebüsch gerollt. Zur Freude der Halterin entstand an dem Fahrzeug kein Schaden.

Frau schlägt Straßenbahn-Kontrolleur

Eine 63-jährige Frau wurde Donnerstagmittag in Erfurt beim Schwarzfahren erwischt. Als sie in der Straßenbahn von einem Sicherheitsdienstmitarbeiter kontrolliert worden war, konnte sie keinen gültigen Fahrausweis vorzeigen. Bei einer Anzeige wegen Erschleichen von Leistungen blieb es allerdings nicht: Als der Kontrolleur mit der Frau aus der Straßenbahn ausstieg, schlug die 63-Jährige mit der Faust gegen den Arm des Mannes. Die Frau hat sich nun außerdem wegen Körperverletzung strafrechtlich zu verantworten.

Silvesterknaller auf Roller geworfen

Unbekannte beschädigten in Erfurt am Juri-Gagarin-Ring den Motorroller eines Seniors. Der 73-Jährige hatte am Donnerstagmorgen an seinem Kleinkraftrad Brandspuren festgestellt und die Polizei gerufen. Ermittlungen ergaben, dass bereits am Vortag die Abdeckplane des Rollers gebrannt und ein Nachbar sie gelöscht hatte. So entstand an dem Roller sowie der Plane ein Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Wie die Polizei berichtet, waren Silvesterknaller, die auf den Roller geworfen wurden, Ursache für den Schaden.

Einbrecher in Mehrfamilienhaus

Einbrecher schlugen am Donnerstag in der Krämpfervorstadt in Erfurt zu. Zwischen 14 Uhr und 21 Uhr hatten sie ein Mehrfamilienhaus in der Bodestraße betreten und die Wohnungstür eines 27-jährigen Mannes geöffnet. Die Täter bedienten sich u.a. an einer Spielekonsole, einem Laptop sowie einer Powerbank. Der Wert der Beute beläuft sich auf etwa 800 Euro. Die Polizei ermittelt wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls.

Diebesgut im Wert von 3500 Euro

In Waltersleben vergriffen sich in der Nacht zum Freitag Unbekannte an einem Auto. In das Visier der Täter war der Mitsubishi eines 25-jährigen Mannes gerückt, welcher in dem Ortsteil von Erfurt geparkt hatte. Zwischen 22 Uhr und 0.45 Uhr schlugen die Diebe die Seitenscheibe des Wagens ein. Anschließend stahlen sie verschiedene optische Geräte im Gesamtwert von etwa 3500 Euro. An dem Mitsubishi entstand ein Schaden von etwa 500 Euro. Die Polizei rät, niemals wertintensive Gegenstände, Taschen oder Portemonnaies im Auto zurückzulassen. Auch bei nur kurzer Abwesenheit vom Fahrzeug geraten die Gegenstände schnell in den Fokus von Dieben.

Polizei vollstreckt Haftbefehl

Die Erfurter Polizei hat am Donnerstagnachmittag bei einem 44-Jährigen einen Haftbefehl vollstreckt. Die Beamten hatten nach dem Erfurter gefahndet und schnappten ihn schließlich am frühen Nachmittag an seiner Wohnanschrift. Da der Mann die geforderte Geldstrafe von mehr als 1600 Euro wegen Bedrohung nicht begleichen konnte, wurde er festgenommen und in ein Gefängnis gebracht. Dort muss er nun seine Strafe von etwa eineinhalb Monaten absitzen.

