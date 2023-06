In Gera wurde die Polizei zu einem Unfall mit einem Auto und einer Straßenbahn gerufen. (Symbolbild)

Auto prallt mit Straßenbahn in Gera zusammen

Gera. Bei einem Verkehrsunfall in Gera sind eine Straßenbahn und ein Auto zusammengestoßen. Durch den Unfall war der Verkehr eingeschränkt.

Im Kreisverkehr in der Heinrichstraße / Platz der Republik kam es am Donnerstagnachmittag zu einem Unfall zwischen einem Auto und einer Straßenbahn. Wie die Polizei mitteilte wurden dabei weder der 22-jährige Autofahrer noch die Menschen in der Straßenbahn verletzt.

An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden und das Auto musste abgeschleppt werden. Aufgrund des Unfalls war der Verkehr für kurze Zeit eingeschränkt.