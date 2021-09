Auto schiebt Postfahrzeug in Kreisverkehr: Zwei Schwerverletzte nach Unfall in Sonneberg

Sonneberg. In Sonneberg hat sich ein schwerer Unfall ereignet. Nach einem Überholvorgang ist eine 81-Jährige mit ihrem Auto gegen ein Postfahrzeug gefahren und hat es in einen Kreisverkehr geschoben.

Am Dienstagnachmittag gegen 14 Uhr hat eine Autofahrerin die Neustadter Straße in Richtung Coburger Straße in Sonneberg befahren. Wie die Polizei mitteilte, stieß die 81-Jährige nach einem Überholvorgang kurz vor dem Kreisverkehr aus bisher unerklärter Ursache mit ihrem Fahrzeug gegen die Fußgängerfurt und danach gegen ein am Kreisel wartendes Postfahrzeug.

Das Postfahrzeug wurde durch den Aufprall in den Kreisverkehr geschoben und stieß dort mit einem weiteren Auto zusammen. Die Unfallverursacherin sowie ihr Beifahrer wurden bei dem Unfall schwer verletzt und mussten in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Fahrerin des Postfahrzeuges wurde leicht verletzt.

Alle beteiligten Fahrzeuge mussten nach dem Unfall abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 20.000 Euro. Während der Unfallaufnahme wurde der Kreisverkehr voll gesperrt, zur Beseitigung auslaufender Betriebsstoffe kam die Feuerwehr zum Einsatz.

