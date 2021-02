Auto springt nicht an - 53-Jähriger fackelt Wagen mit Heizlüfter ab

In Haßleben im Landkreis Sömmerda wollte am Montagmorgen ein 53-jähriger Mann sein Auto starten, um auf Arbeit zu fahren. Aufgrund der Kälte sei der Motor allerdings nicht angesprungen. Kurzerhand habe der Mann einen Heizlüfter in den Motorraum gestellt, um den Motor aufzuwärmen, wie die Polizei am Dienstag berichtete.

Wenig später stand das Auto in Flammen. 30 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr kamen vor Ort, um das Feuer zu bekämpfen. An dem Wagen entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von 15.000 Euro.