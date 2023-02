Autobahnpolizei stoppt Audi Sportwagen mit über 200 Stundenkilometern – Vierstelliges Bußgeld

Ein Autofahrer aus Thüringen hatte es wohl sehr eilig und fuhr mehr als doppelt so schnell wie erlaubt. Ihn erwartet nun ein saftiges Bußgeld in vierstelliger Höhe.

Am Samstagnachmittag, gegen 14.35 Uhr, fiel einer Videowagenstreife der Autobahnpolizei Thüringen ein PS-starker Pkw Audi RS 6 auf. Dieser war auf der A 9 in Fahrtrichtung Berlin unterwegs und wechselte am Hermsdorfer Kreuz auf die A 4 in Fahrtrichtung Frankfurt.

Der Fahrer war laut Polizei mit deutlich mehr als den zulässigen 100 km/h unterwegs. Die Beamten hängten sich an den Audi und maßen eine Geschwindigkeit von 202 km/h.

Den 43-jährigen Thüringer erwartet nun für sein vorsätzliches Handeln ein Bußgeld in Höhe von 1400 Euro. Zudem sieht dieser Bußgeldverstoß ein dreimonatiges Fahrverbot und zwei Punkte im Verkehrszentralregister in Flensburg vor.

