Autobahnpolizei zieht überladenen Transporter und uneinsichtigen Raser aus dem Verkehr

Hermsdorf/Dittersdorf. Der Raser war bereits mehrfach in Thüringen geblitzt worden. Auf zwei dieser Fotos telefonierte er zudem während der Fahrt.

Einem Videowagen der Autobahnpolizei ging am Donnerstagnachmittag ein Wiederholungstäter ins Netz. Auf der A4 im Bereich des Hermsdorfer Kreuzes war ein Autofahrer aufgefallen, der hier sehr rasant unterwegs war. Während der Verfolgung zeichnete die Messtechnik laut Angaben der Polizei eine Geschwindigkeit von 188 km/h bei erlaubten 100 km/h auf. Der 28-jährige Fahrer wurde gestoppt und musste vor Ort eine Sicherheitsleistung von 1575 Euro hinterlegen. Darüber hinaus muss er nun mit drei Monaten Fahrverbot und drei Punkten rechnen. Bei der Überprüfung des Mannes kam heraus, dass er bereits viermal in Thüringen geblitzt wurde. Auf zwei der Fotos war er mit Handy am Ohr zu sehen.

Überladenen Transporter gestoppt

Der Fahrer dieses Transporters hatte sein Fahrzeug mehr als überladen. Foto: Autobahnpolizei Thüringen

Am Mittwochmorgen fiel einer Autobahnstreife auf der A9 nahe Dittersdorf ein Transporter auf. Das Fahrzeug wurde angehalten und zur Kontrolle der zulässigen Gesamtmasse auf eine Fahrzeugwaage gezogen. Der Transporter, dessen Maximalgewicht 3500 kg beträgt, wog nach Polizeiangaben insgesamt 6180 kg. Damit war die Fahrt vorerst beendet und der Spediteur musste sich um ein passenderes Fahrzeug kümmern. Der 23-jährige Fahrer musste zudem für die Überladung 495 Euro als Sicherheitsleistung bezahlen.

