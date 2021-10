Autofahrer im Drogenrausch in Gotha unterwegs

Gotha. Die Polizei kontrollierte den Mann zufällig in der Schumannstraße.

In der Nacht von Montag auf Dienstag kontrollierten Beamte der Gothaer Polizei einen 42-jährigen Fahrer eines Opel in der Schumannstraße. Die Kontrolle fand gegen 23 Uhr statt und ein Drogentest verlief positiv auf Cannabis sowie Amphetamin/Methamphetamin, heißt es in der Polizeimeldung.

Die Fahrt des 42-Jährigen war damit beendet und es folgte die Blutentnahme im Krankenhaus. Ihn erwartet jetzt ein Verfahren nach dem Straßenverkehrsgesetz.

