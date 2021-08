Autofahrer in Bad Berka in Schlangenlinien unterwegs - Polizei misst über drei Promille

Bad Berka Ein Autofahrer fiel in Bad Berka Passanten durch seine eigenwillige Fahrweise und das mehrfache Rammen des Bordsteins auf.

Am späten Mittwochnachmittag, gegen 16:45 Uhr, wurde die Polizei Weimar darüber informiert, dass in Bad Berka ein Autofahrer in Schlangenlinien fährt und den Gegenverkehr gefährdet.

Im Bereich Bahnhofstraße sei er gegen den Bordstein gefahren und habe möglicherweise auch parkende Autos beschädigt. Da der Zeuge das Kennzeichen mitteilen konnte, wurde der Halter zu Hause aufgesucht. Er gab zu, mit seinem Fahrzeug gefahren zu sein, getrunken habe er aber erst zu Hause.

Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,19 Promille. An seinem Fahrzeug konnten keine Schäden festgestellt werden. Es folgte die Blutentnahme im Klinikum Blankenhain.

Zeugen, welche den braunen Passat am 18.08.2021 gegen 16:45 Uhr im Bereich Bad Berka / Kranichfeld gesehen haben und / oder durch die Fahrweise des Autofahrers gefährdet wurden, werden gebeten, sich bei der Polizei-Inspektion Weimar unter der Rufnummer (03643) 882-0 zu melden.

