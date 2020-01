Bei einem Unfall im Saale-Orla-Kreis ist am Samstag ein Autofahrer verletzt worden (Symbolfoto).

Autofahrer kommt von Straße ab und überschlägt sich – Fahrer verletzt

Bei einem Unfall auf der L1077 zwischen Dittersdorf (Saale-Orla-Kreis) und Moderwitz ist am Samstag ein Autofahrer verletzt worden.

Wie die Polizei am Sonntag mitteilt, kam der 23-jährige Opel-Fahrer, der in Richtung Moderwitz unterwegs war, auf Höhe des Abzweigs Steinbrücken gegen 14.45 Uhr in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab. Andere Fahrzeuge waren nicht beteiligt.

Der Opel überschlug sich. Der junge Mann konnte selbstständig aus dem Unfallfahrzeug aussteigen. Bei dem Unfall wurde er leicht verletzt, er kam zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus Schleiz.

Im Rahmen der polizeilichen Verkehrsunfallaufnahme wurde die Fahrbahn halbseitig gesperrt.

