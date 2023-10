Autofahrer mit über drei Promille fährt gegen Mauer

Altersbach. Für einen völlig betrunkenen Autofahrer endete im Landkreis Schmalkalden-Meiningen die Fahrt an einer Mauer. Bei der Unfallaufnahme stellte die Polizei weitere Vergehen fest.

In Altersbach im Landkreis Schmalkladen-Meiningen ist ein völlig betrunkener Autofahrer gegen eine Grundstücksmauer gefahren. Wie die Polizei mitteilte, habe ein Anwohner am Sonntagmittag einen lauten Knall gehört und die Polizei verständigt. Der 42-Jährige Fahrer teilte den Rettungskräften mit, dass er getrunken habe. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über drei Promille. Außerdem besaß er keine Fahrerlaubnis und die angebrachten Nummernschilder gehörten zu einem anderen Fahrzeug. Der Unfallwagen war nicht zugelassen und nicht versichert. der Mann wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Auf ihn warten nun mehrere Anzeigen.

