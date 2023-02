Autofahrer rast mit mehr als 100 Sachen durch Ortschaft im Ilm-Kreis

Die Polizei hat Autofahrer in Wümbach kontrolliert (Symbolbild).

Ilmenau. Ein Autofahrer war am Mittwoch in einem Ortsteil von Ilmenau mehr als doppelt so schnell unterwegs wie erlaubt.

Die Ilmenauer Polizei hat am Mittwoch die Geschwindigkeit von Autos in der Ilmenauer Landstraße in Wümbach (Ilm-Kreis) kontrolliert.

Wie die Polizei mitteilt, überschritten in der Zeit zwischen 13 und 15 Uhr 15 Verkehrsteilnehmer die dort zulässige Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h. Ein Autofahrer durchfuhr die Messstelle mit 104 km/h.

Nach bundeseinheitlichem Bußgeldkatalog wird eine Übertretung von 54 km/h mit einem Bußgeld von 560 Euro, zwei Punkten im Fahreignungsregister und zwei Monaten Fahrverbot geahndet.

