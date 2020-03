Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Autofahrer unter Drogeneinfluss flüchtet vor Polizei und hinterlässt Spur der Verwüstung

Wie die Polizei in Erfiurt am Mittwoch bekannt gibt, wollte eine Streifenbesatzung am gestrigen Dienstagabend gegen 19.40 Uhr einen Autofahrer an der Kreuzung Mittelhäuser/Vollbrachtstraße kontrollieren. Als der Mann die Polizei bemerkte, beschleunigte er sein Auto und stieß dabei seitlich mit dem Auto einer 27-Jährigen zusammen. Die Frau blieb dabei unverletzt.

Auf Höhe des Malzwerkes kam der Flüchtende aufgrund überhöhter Geschwindigkeit nach links von der Straße ab und stieß anschließend gegen einen Bordstein. Anschließend setzte der Mann seine laut Polizei rücksichtslose Fahrt fort. An der Einfahrt zur Friedrich-Engels-Straße/Ecke Eislebener Straße kam der Mann erneut mit seinem Auto nach links von der Fahrbahn ab und beschädigte ein Verkehrszeichen sowie einen Baumschutzbügel. Auf einem Rasenstück kam das Fahrzeug zum Stehen.

Die Polizisten konnten den Mann überwältigen und festnehmen. Wie sich herausstellte, hatte der Mann keinen gültigen Führerschein. Das von dem 34-Jährigen genutzte Auto war im Januar in Erfurt als gestohlen gemeldet worden. Auch die am Fahrzeug angebrachten Kfz-Kennzeichen waren zuvor als gestohlen gemeldet worden. Das Auto samt Kennzeichen wurde von der Polizei sichergestellt.

Der 34-Jährige machte bei seiner Verhaftung außerdem falsche Namensangaben. Seine wahre Identität wurde aber von der Polizei geklärt. Ein bei ihm durchgeführter Drogenvortest zeigte ein positives Ergebnis.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 34-Jährige auf Weisung der Staatsanwaltschaft wieder auf freien Fuß entlassen.

Die Erfurter Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zu dem gesamten Vorfall machen können. Wer wurde während der Verfolgungsfahrt durch den Mann gefährdet? Hinweise nimmt der Inspektionsdienst Erfurt-Nord mit Angabe des Aktenzeichens 55316 unter der Telefonnummer 0361/7840-0 entgegen.