Autofahrerin bei Unfall auf Landstraße im Ilm-Kreis schwer verletzt

Ilmenau. Eine Frau ist bei einem Unfall auf einer Landstraße im Ilm-Kreis schwer verletzt worden. Es entstand Sachschaden im fünfstelligen Bereich.

Am frühen Mittwochabend ist eine Autofahrerin bei einem Unfall in Ilmenau schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war die 60-Jährige mit ihrem Renault auf der L1140 in Richtung Langewiesen unterwegs und musste am Kreisverkehr verkehrsbedingt halten. Ein hinter ihr fahrender 55 Jahre alter Mann fuhr mit seinem Volvo auf den Renault.

Die 60-Jährige wurde dabei schwer verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Am Renault entstand Sachschaden von ungefähr 13.000 Euro.

