Autofahrerin will auf Straße bei Unterwellenborn wenden und kollidiert mit Gegenverkehr

Unterwellenborn Aus unbekannten Gründen wollte die 81-jährige Fahrerin auf einer Straße nahe Unterwellenborn ihr Auto wenden. Es kam zur Kollision mit einem entgegenkommenden Lkw.

Am Dienstag gegen 9.15 Uhr war eine 81-Jährige mit ihrem Auto auf B 281 aus Unterwellenborn in Richtung Saalfeld unterwegs. Wie die Polizei mitteilte, wollte sie auf Höhe der Gasmaschinenzentrale aus unbekannten Gründen ihr Fahrzeug wenden und wieder zurück in Richtung Pößneck fahren.

Der entgegenkommende 32-jährige Fahrer eines LKW konnte trotz eingeleiteter Gefahrenbremsung einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Das Auto der Frau wurde durch den Aufprall herumgeschleudert und stieß in der Folge mit einem Transporter eines 33-Jährigen zusammen.

Bundesstraße zeitweise gesperrt

Die 81-Jährige wurde bei dem Unfall verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Während der Unfallaufnahme kam es zeitweise zur Vollsperrung der Bundesstraße im Bereich der Unfallstelle.

