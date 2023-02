Autoknacker schließt sich versehentlich in Porsche ein und wird von Polizei befreit

Ilmenau. Ein mutmaßlicher Autoknacker hat sich im Ilm-Kreis in eine ausweglose Lage gebracht. Gemeinsam mit dem Besitzer konnte die Polizei den Mann aus dem Porsche befreien und festnehmen.

Ein mutmaßlicher Autoknacker hat sich in der Nacht zum Sonntag in Ilmenau im Ilm-Kreis an einem Porsche Panamera zu schaffen gemacht und ist dabei in dem hochwertigen Auto eingeschlossen worden. Laut Polizei hatte es der 40-Jährige auf unbekannte Weise geschafft, das Fahrzeug zu öffnen und sich hineinzusetzen. Danach durchwühlte er den Porsche nach wertvollen Gegenständen.

Anschließend drückte er den Startknopf und aktivierte damit versehentlich den Verschlussmechanismus des Fahrzeugs, wie die Polizei am Montagmorgen mitteilte. Ein Zeuge hatte den Mann beim Öffnen des Autos beobachtet und die Polizei informiert. Nachdem der rechtmäßige Besitzer ermittelt wurde, öffnete dieser sein Auto auf herkömmliche Weise und der 40-Jährige wurde von der Polizei vorläufig festgenommen. Bei der Durchsuchung des Mannes fanden die Beamten zahlreiche gestohlene Gegenstände und Dokumente. Nach Einleitung eines Ermittlungsverfahrens wurde er schließlich aus der polizeilichen Maßnahme entlassen.

